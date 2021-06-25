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كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 74 ألف إصابة جديدة بالبرازيل و52 ألفاً بالهند

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كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 74 ألف إصابة جديدة بالبرازيل و52 ألفاً بالهند كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 74 ألف إصابة جديدة بالبرازيل و52 ألفاً بالهند
ألمانيا تسجّل 774 إصابة و423 بمصر

كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 74 ألف إصابة جديدة بالبرازيل و52 ألفاً بالهند

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، أنها سجّلت 73602 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 2032 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19.

ووفقاً لبيانات الوزارة، فقد سجّلت البرازيل أكثر من 18.2 مليون حالة إصابة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 509141.

الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، أن الهند سجّلت اليوم 51667 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و1329 وفاة.

وارتفع إجمالي الإصابات في الهند إلى 30.13 مليون حالة، بينما زاد عدد الوفيات إلى 393310.

ألمانيا

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا 774 حالة، إلى ثلاثة ملايين و725580. كما كشفت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 62 ليصل الإجمالي إلى 90678.

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء أمس، تسجيل 423 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و35 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 781 شخصاً من مرض كوفيد-19 الذي يسبّبه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 208 آلاف و192 حالة حتى مساء الخميس، وفقاً لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الخميس بلغ 279 ألفاً و184 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفاً وحالتَي وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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