أخبار عاجلة

العاهل السعودي وسلطان عمان يتبادلان الأوسمة -
جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تسجل حضورًا لافتًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب -
"رواسي" توقع اتفاقية انضمام "الرائدة القابضة" لصناعية شمال الرياض -
صندوق النقد الدولي: وتيرة الإصلاحات الهيكلية في السعودية تسير بشكل متسارع وفاعل -
أمريكا قلقة جدًّا من تهديد متحورات "كورونا" للاقتصاد العالمي -
حسين السيد يكشف موقف تجديد لاعبى الزمالك وموقف المعارين -
الزمالك يكشف حقيقة عودة فرجاني ساسي -
"السليمان": لهذا السبب اختار السلطان هيثم السعودية لتكون وجهته الأولى -
مع استمرار التقدم الجامح لـ"طالبان".. الحكومة الأفغانية تشغل نظاماً دفاعياً لحماية العاصمة -
قطر تشكّل لجنة للإشراف على أول انتخابات تشريعية في البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بداية من اليوم.. إغلاق مناطق من سيدني مع تزايد الإصابات بكورونا

Print
بداية من اليوم.. إغلاق مناطق من سيدني مع تزايد الإصابات بكورونا بداية من اليوم.. إغلاق مناطق من سيدني مع تزايد الإصابات بكورونا
لمدة أسبوع على الأقل

بداية من اليوم.. إغلاق مناطق من سيدني مع تزايد الإصابات بكورونا

فرضت السلطات المحلية في أستراليا، الإغلاق على مناطق في سيدني لمدة أسبوع على الأقل بداية من اليوم، مع تنامي تفشي .

وأفادت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجليان، بأن السلطات الصحية سجّلت 22 حالة جديدة منذ آخر تحديث للحالات، مشيرةً إلى أن السكان في أربع مناطق داخلية وشرقي سيدني ينبغي لهم عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة القصوى.

وتشمل أسباب مغادرة المنزل العمل أو التعليم أو التسوّق أو تقديم الرعاية أو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

وسجّلت ولاية نيو ساوث ويلز ما مجموعه 5507 إصابات بكوفيد-19، و56 وفاة بسبب المرض منذ بداية الجائحة، في حين يخضع 56 شخصاً للعلاج من المرض من بينهم حالة في العناية المركزة.

وتمكنت أستراليا حتى الآن من تجنب الجائحة إلى حد كبير بفرض قيود صارمة للغاية، بما في ذلك إغلاق حدودها الدولية مع استثناءات قليلة منذ مارس 2020، وسجّلت البلاد أكثر من 30 ألفاً و400 إصابة، فيما سجّلت 910 وفيات منذ بداية الجائحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء