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بعد حادث المدمّرة.. تهدّد: سنستخدم الوسائل كافة لضمان أمن حدودنا

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بعد حادث المدمّرة.. روسيا تهدّد: سنستخدم الوسائل كافة لضمان أمن حدودنا بعد حادث المدمّرة.. تهدّد: سنستخدم الوسائل كافة لضمان أمن حدودنا
"ريابكوف" يتهم بريطانيا والولايات المتحدة بمحاولة تشويه الحقائق

بعد حادث المدمّرة.. روسيا تهدّد: سنستخدم الوسائل كافة لضمان أمن حدودنا

بعد حادثة خرق مدمّرة Defender البريطانية الحدود الروسية قُبالة القرم، تعهدت موسكو باستخدام كل ما يتوافر لها من الوسائل، بما فيها العسكرية، لضمان أمن حدود الدولة، طبقاً لـ "نوفوستي".

واتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف؛ في تصريحاتٍ أدلى بها للصحفيين، اليوم الجمعة، بريطانيا والولايات المتحدة، بمحاولة تشويه الحقائق حول حادثة Defender وتأجيج أزمة بتصرفاتها.

وقال: "يحاولون بتصرفاتهم تأجيج الوضع والتسبّب فعلياً في نشوب نزاع؛ ما يتناقض تماماً مع أعراف القانون الدولي".

ولفت الدبلوماسي إلى أن البيانات التي نشرتها هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن المحادثات التي جرت بين سفينة تابعة لحرس السواحل الروسي وDefender "تضع كل النقاط على الحروف"، وتفشل ما وصفه "محاولات خبيثة من بعض المسؤولين الكبار في لندن وممثلين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية لتشويه جوهر ما حصل".

وأطلقت قوات تابعة للجيش الروسي، الأربعاء، طلقات تحذيرية باتجاه Defender بعد أن خرقت هذه المدمّرة البريطانية حدود الدولة الروسية قُبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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