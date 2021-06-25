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"الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على جيزان وعسير والباحة ومكة والمدينة

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"الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على جيزان وعسير والباحة ومكة والمدينة "الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على جيزان وعسير والباحة ومكة والمدينة
طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة وسماءً غائمة جزئياً تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جيزان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 20 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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