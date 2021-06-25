«المهندسين»: اختيار أمين عام النقابة نائبا بالاتحاد العربي للتنمية المستدامة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المهندسين عن اختيار المهندس حسن عبدالعليم، أمين عام النقابة، نائبا أول لرئيس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، وهو أحد الاتحادات العربية النوعية لجامعة الدول العربية.

وأعرب «عبدالعليم» عن امتنانه بهذا الترشيح، قائلا إنه استمرار لمسيرة العمل التطوعي الذي بدأه منذ عدة سنوات بنقابة المهندسين الفرعية بالسويس، بعد حصوله على بكالوريوس هندسة القوي الميكانيكية، من جامعة المنوفية ثم دبلومة الدراسات العليا في الضخ، من جامعة عين شمس.

وتقلد «عبدالعليم» عدة مناصب منها رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالسويس منذ عام 2011 وحتى الآن، ورئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة حلوان للأسمدة حاليا، كما عمل رئيسا للشركة المصرية الاسبانية للهندسة والتجارة، حتي عام 2018، ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الاسمدة، والشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية.

يذكر أن السفير أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، سيفتتح ملتقي الاتحادات النوعية العربية بمدينة العلمين الجديدة، في حضور جميع الدول العربية، التي ستشارك بوفود في هذا الملتقي، وأعلنت الدكتورة ريهام العاصي، رئيس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة أنها ستجهز وفدا رفيع المستوي للمشاركة في هذا الملتقي الهام.