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ختام فعاليات حملة «حقك تنظمي» بالشرقية بتقديم الخدمة لـ122 ألف سيدة

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ختام فعاليات حملة «حقك تنظمي» بالشرقية بتقديم الخدمة لـ122 ألف سيدة ختام فعاليات حملة «حقك تنظمي» بالشرقية بتقديم الخدمة لـ122 ألف سيدة

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أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ختام فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «حقك تنظمي» بالمحافظة، والتي انطلقت في ١٣ من شهر يونيو الجاري واستمرت لمدة ١٠ أيام على مرحلتين، وأستمرت كل مرحلة لمدة ٥ أيام على مستوي ١٩ إدارة صحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بإشراف الدكتور عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة «حقك تنظمي»، قدمت في اليوم الأخير من المرحلة الثانية الخدمة الطبية لعدد ١٠٨٣٨ منتفعة، ليصل إجمالي المنتفعات بالمرحلة الثانية ٦٢٧١٢ سيدة، حيث تم تقديم الخدمة بالمرحلة الأولي لعدد ٥٩٦٢٣ منتفعة، ليصل إجمالي المنتفعات بالمرحلتين ١٢٢٣٣٥ سيدة على مستوي محافظة الشرقية، مشيراً إلى أن الحملة إستهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات بالمحافظة، من خلال فرق طبية مدربة من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات ومثقفات سكانيات، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخري، منها خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء، والباطنة، والأطفال، وذلك من خلال الوحدات الثابتة بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، والتي تم تقديم خدمة الأخصائي بها، بجانب العيادات المتنقلة التي انتشرت بمختلف أنحاء المحافظة، لوصول الخدمة إلى المناطق العشوائية والمحرومة بالنجوع والقري بالشرقية، فضلا عن تنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، والتوقيت الأمثل للحمل والإنجاب، وصحة الأم والطفل، ومخاطر الزواج المبكر، وختان الإناث.

كما شهدت الحملة نشاطا مكثفا للرائدات الريفيات في التوعية بالحملة وأهدافها من خلال الزيارات المنزلية وندوات التوعية، وذلك لرفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخاصة الوسائل طويلة المدي، وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية وجميع فرق العمل على الجهود المبذولة لتقديم الخدمات الطبية والصحية لسيدات المحافظة.

المصرى اليوم

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