موظفة في دعوى طلاق للضرر..«رجعت من الشغل لقيت زميلتي نايمة في سريري»

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سجلت محكمة الأسرة دعوى جديدة، أقامتها موظفة ضد زوجها، تطلب فيها الطلاق للضرر، وقالت الموظفة التي لم تتجاوز الخامسة والثلاثون من عمرها في دعواها بأن الضرر الواقع عليها هو عند عودتها من العمل وجدت زميلتها نائمة على سريرها في غرفة نومها .

وأضافت الموظفة بأنها خلال الفترة الماضية وجدت تغير زوجها من ناحيتها وكان دائما يتهرب من التعامل معها كأنه «عامل عمله» على حد قولها .

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وتابعت المدعية بأنها تعمل في إحدى الشركات الخاصة وزوجها يعمل موظفا معها بنفس الشركة وأنها لاحظت تغير في شخصية زوجها خلال الفترة الماضية ورغم اهتمامه الشديد بعمله منذ زواجهما إلا أنها فوجئت به الفترة الماضية يستأذن للخروج من العمل في غير أوقاته الرسمية، كما لاحظت بأن إحدى زميلاتها تستأذن أيضا، إلا أنها لم تشك فيها لكونها سيدة متزوجه واعتقدت بأنها تترك العمل في غير مواعيدها من أجل رعايه أطفالها .

ذكرت المدعية بأنها شكت في سلوك زوجها ونشبت بينهما مشادات كلامية، تحولت لمشاجرات وتركت مسكن الزوجية عدة أيام، إلا أن والدتها نصحتها بالعودة إلى منزلها واحتواء زوجها حتى لاتخرب بيتها .

وفى اليوم التالي أخذت الموظفة بنصيحة والدتها وقررت بعد إنهاء عملها العودة إلى منزلها لانتظار زوجها، إلا أنها صُدمت عندما فتحت باب الشقة واقترابها من غرفة نومها سمعت صوت سيدة تضحك من داخل غرفة النوم، وأسرعت وفتحت باب غرفة النوم لتجد زميلتها في العمل تنام على سريرها في غرفتها، صرخت في وجه زوجها وزميلتها، التي أسرعت الأخيرة وهربت منها حتى لاينفضح أمرها، وأجلت المحكمة القضية لاستدعاء شهود الإثبات .