أخبار عاجلة

العاهل السعودي وسلطان عمان يتبادلان الأوسمة -
جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تسجل حضورًا لافتًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب -
"رواسي" توقع اتفاقية انضمام "الرائدة القابضة" لصناعية شمال الرياض -
صندوق النقد الدولي: وتيرة الإصلاحات الهيكلية في السعودية تسير بشكل متسارع وفاعل -
أمريكا قلقة جدًّا من تهديد متحورات "كورونا" للاقتصاد العالمي -
حسين السيد يكشف موقف تجديد لاعبى الزمالك وموقف المعارين -
الزمالك يكشف حقيقة عودة فرجاني ساسي -
"السليمان": لهذا السبب اختار السلطان هيثم السعودية لتكون وجهته الأولى -
مع استمرار التقدم الجامح لـ"طالبان".. الحكومة الأفغانية تشغل نظاماً دفاعياً لحماية العاصمة -
قطر تشكّل لجنة للإشراف على أول انتخابات تشريعية في البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

لأول مرة.. مستشفيات العزل بالمنيا تخلو من مصابي كورونا

Print
لأول مرة.. مستشفيات العزل بالمنيا تخلو من مصابي كورونا لأول مرة.. مستشفيات العزل بالمنيا تخلو من مصابي كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

للمرة الأولى، خلت العديد من مستشفيات العزل في المنيا، من مصابي وباء كورونا المستجد، في أعقاب انخفاض معدلات الإصابة، مما دفع المسئولين بمديرية الصحة بالمحافظة، خفض عدد الآسرة داخل المستشفيات إلى اقل من 50 % من طاقتها السابقة.

وأكد الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، على استمرار أعمال التعقيم والتطهير، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقاية، داخل المستشفيات، والوحدات الصحية، والمنشات الصحية.

فيما شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على تواصل خطة التعقيم والتطهير بالمنشات الحكومية، وتكثيف حملات الرقابة على المحلات والكافيهات تطبيق لقرار رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

روسيا تتهم فرنسا بـ «النازية»: أصابتها الغيرة بسبب فشلها

روسيا تتهم فرنسا بـ «النازية»: أصابتها الغيرة بسبب فشلها

السودان: إرسال قوات مشتركة إلى ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان للسيطرة على الأوضاع

السودان: إرسال قوات مشتركة إلى ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان للسيطرة على الأوضاع

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري