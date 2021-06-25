لأول مرة.. مستشفيات العزل بالمنيا تخلو من مصابي كورونا

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للمرة الأولى، خلت العديد من مستشفيات العزل في المنيا، من مصابي وباء كورونا المستجد، في أعقاب انخفاض معدلات الإصابة، مما دفع المسئولين بمديرية الصحة بالمحافظة، خفض عدد الآسرة داخل المستشفيات إلى اقل من 50 % من طاقتها السابقة.

وأكد الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، على استمرار أعمال التعقيم والتطهير، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقاية، داخل المستشفيات، والوحدات الصحية، والمنشات الصحية.

فيما شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على تواصل خطة التعقيم والتطهير بالمنشات الحكومية، وتكثيف حملات الرقابة على المحلات والكافيهات تطبيق لقرار رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية .