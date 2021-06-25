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مع ارتفاع درجات الحرارة.. الهيئات الصحية بالمنيا ترفع استعدادها

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مع ارتفاع درجات الحرارة.. الهيئات الصحية بالمنيا ترفع استعدادها مع ارتفاع درجات الحرارة.. الهيئات الصحية بالمنيا ترفع استعدادها

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مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة، إلى 38 درجة بمحافظة المنيا، رفعت الهيئات الصحية بالمنيا، من استعداداتها، تحسبا لاستقبال أي بلاغات لحالات الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها، فضلا عن رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الأساسية وقوات الحماية المدنية.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية يعتبر فصل الصيف الذي بدأ منذ ايام في 21 يونيو، من أكثر فصول العام استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد معظم الأيام بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وأيضًا ارتفاع الرطوبة النسبية والتي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

المصرى اليوم

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