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«مياه الأقصر»: توقيع خطاب الإسناد بالخط الناقل لمحطة «الهنادى» لخدمة مواطني إسنا 

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«مياه الأقصر»: توقيع خطاب الإسناد بالخط الناقل لمحطة «الهنادى» لخدمة مواطني إسنا  «مياه الأقصر»: توقيع خطاب الإسناد بالخط الناقل لمحطة «الهنادى» لخدمة مواطني إسنا 

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وقع اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، خطاب الإسناد الخاص بخط المياه الناقل لمحطة مياه الهنادي ضمن برنامج الحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وذلك لصالح المجموعة العربيه للاستثمار والمقاولات ويعد هذا المشروع ضمن المشروعات الهامة في المحافظة.

وأوضح رئيس مياه الأقصر أن ذلك استكمال لمشروع محطة مياه الهنادي بشرق إسنا الجاري تنفيذها والمستهدف منها خدمة حوالي ١٤٠ الف نسمه بقري شرق اسنا (الشغب .. الدبابية- المعلا- القضا- نجع ابو سعيد- الطوناب- الهنادي) لإنهاء شكاوي المواطنين من ضعف المياه بتلك المناطق والعمل على استدامة تقديم الخدمة لهم بجودة عالية على مدار الساعة.

واستقبل رئيس الشركة من كل من مسئولي المكتب الاستشاري للمشروع ومندوبي الشركة المنفذة بحضور السيد المهندس محمد عويس أحمد مدير عام متابعة مشروع مياه الهنادى والمهندس محمود صالح مدير عام المشروعات بالشركة.. ومن المتوقع البدء في تنفيذ اعمال شبكات المياه تزامناً مع اعمال تنفيذ المحطة.

وتابع ان المشروع يبدأ التشغيل التجريبي له بعد ٢٣ شهرا من تاريخ بدء العمل في تحد جديد من تحديات الدولة المصرية الحديثة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، وتوجيهات المستشار مصطفي الهم محافظ الاقصر ضمن إطار تلاحم وتعاون من الجهات المعنية بالمحافظة من اجل خدمة المواطن الاقصري.

المصرى اليوم

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