فحص 23500 سيدة بحملة «من حقك تنظمي» بكفرالشيخ

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي» انتهت والتي كانت تستهدف تقديم الخدمة الطبية للمنتفعات وتقديم خدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال، وذلك بجميع عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة والتي بلغ عددها ٢٧٥ عيادة ثابتة، وأيضا العيادات المتنقلة والتي بلغ عددها ٢٢ عيادة لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة.

وتضمنت القوافل تنظيم ندوات توعوية تقوم بها الرائدات الريفيات لتوعية السيدات بأهمية تلك الوسائل والكشف وجميع الوسائل بالمجان .

وأوضحت الدكتورة ناچا عاطف مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أنه تم تقديم الخدمات للمنتفعات بواسطة فرق طبية مدربة على أعمال الحملة تكونت من عدد ٩٥ طبيبا، وعدد ٥٠٢ ممرضة، وعدد ٦١٤ رائدة ومثقفة سكانية، هذا بجانب فرق الإشراف بالإدارات الصحية وفريق الإشراف بالمديرية وفريق إشراف الوزارة.

كما أوضحت الدكتورة ناجا أن عدد السيدات اللاتي حصلن على خدمات من خلال هذه الحملة هو ٢٣٥٠٠ سيدة من سيدات محافظة كفرالشيخ .

وقدمت وكيلة الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.