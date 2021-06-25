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لمخالفتها الإجراءات الاحترازية.. غلق وتشميع 4 مراكز دروس خصوصية في الإسكندرية

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لمخالفتها الإجراءات الاحترازية.. غلق وتشميع 4 مراكز دروس خصوصية في الإسكندرية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية.. غلق وتشميع 4 مراكز دروس خصوصية في الإسكندرية

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واصلت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم جهودها لمراقبة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة لمواجهة المستجد «كوفيد - 19».

واستهدفت حملة مكبرة مراكز الدروس الخصوصية بحي المنتزه أول شرق الإسكندرية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة الطلاب.
ومن جانبها، قالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إن الحملة أسفرت عن غلق 4 مراكز للدروس الخصوصية بمناطق سيدي بشر وميامي والسيوف، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

وأضافت رئيس حي المنتزه أول، اليوم الجمعة، أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرة إلى استمرار الحملات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

المصرى اليوم

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