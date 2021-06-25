" الاسرة " تلزم رجل أعمال بدفع 50 جنية "بدل حلاق " لاطفاله الأربعة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة الاسرة ،بقبول الدعوى المقامة من طبيبه ضد طليقها، والزمته بدفع مبلغ قدره 50 جنيه لاطفاله الأربعة «بدل حلاقة» .

البداية، اقامت طبيبة بشرية، دعوى أمام محكمة الاسرة ضد طليقها، تطلب فيها دفع «بدل حلاقة» ل3 أولاد وبنت، وارفقت الطبيبة بدعواها كشف تحرى يفيد بان طليقها ميسور الحال ويمتلك أموالا كثيرة، وعليه مراعاه أطفاله ودفع قيمة حلاقة شعرهم.

وفى الجلسة االثالثة من إقامة الدعوى فصلت المحكمة فيها، والزمت رجل الاعمال بدفع خمسون جنية لكل طفل قيمه بدل حلاقة شعر وكوافير للبنت الرابعة.

قالت المدعية بانها تزوجت منذ 17 سنه، وأنجبت من زوجها 4 أطفال أكبرهم لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره، وكان زوجها دائم التشاجر معها دون سبب، حاولت امتصاص غضبه حتى تتمكن من تربية أطفالهما في جو أسرى مستقر، لكنها وجدت بان ما تفعله يعد خطأ كبيرا لتأثير المشاجرات الدائمة على نفسيه أطفالها ،وأصيب طفلها الصغير بتبول لاارادى بسبب الخوف الذي يتعرض له.

وأضافت المدعية بانها حاولت تهدئه زوجها خلال سنوات زواجهما، وطلبت منه التعامل معها بطريقة حسنه أمام أطفالهما، وأن المشاجرات والمشادات التي تحدث بينهما تكون بعيد عن أطفالهما ،لكن زوجها كان لايستجيب لتلك النصائح.