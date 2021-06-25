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ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء

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ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء

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تواصلت في محافظة شمال سيناء ، ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود المحافظة ، اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل خلال فترات الليل، بجانب هبوب رياح خفيفة علي مختلف مدن المحافظة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 19 وحتي 35 درجة، حيث سجلت العريش درجة حرارة ما بين 23 إلى 32 درجة، ورفح ما بين 20 إلى 31 درجة ومدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 19 إلى 35 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة على استقرار الاحوال الجوية وعدم تلقي أي اخطارات أو شكاوي بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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