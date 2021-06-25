محافظ الشرقية: ترخيص 20178 توك توك.. وحملات لتوعية أصحابها

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والمتابعة الميدانية والجهات المعنية، حملاتها اليومية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الإنضباط للشارع، فضلا عن الحملات المكثفة لتوعية أصحاب مركبات التوك توك بضروة تقنين أوضاعهم.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة الرامية لتقنين أوضاع مركبات التوك توك بمحافظات الجمهورية، والعمل على تيسير إجراءات التراخيص لأصحابها، والتي تم مناقشتها مؤخرا خلال اجتماع مجلس الوزراء، وما ستحققه تلك الإجراءات من فوائد عدة سواء للمجتمع، أو لصاحب التوك توك نفسه، والذي سيتم التأمين عليه، وسيكون له معاش، كما تتضمن تلك الإجراءات تيسيرات ومحفزات لأصحاب مركبات التوك توك لتقنين أوضاعهم وترخيص مركباتهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والمتابعة الميدانية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتفعيل القرار الصادر بشأن حظر سير التوك توك بالشوارع ‏، والطرق الرئيسية أو السريعة، أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة في ترخيصها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين، وتطبيق قرار مصادرة الـ «توك توك» المخالف مع ‏توقيع غرامة مالية على سائقه في حالة سيره عكس الاتجاه، لافتا إلى أنه في حال ثبوت ‏عدم الترخيص ومخالفة قانون المرور، يتم اتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع، فضلا عن التوجيهات المباشرة لرؤساء المراكز والأحياء بوضع بنرات ولافتات بالشوارع والميادين العامة، للتنبيه على سائقى التوك توك بعدم ‏السير في الشوارع الرئيسية بالمراكز والمدن والأحياء، والالتزام بخطوط السير الممنوحة لهم تفادياً لمصادرة التوك توك، وتوقيع غرامات مالية على المخالفين.

وأضاف محافظ الشرقية لـ«المصري اليوم»، أنه على الرغم من الحملات المكثفة لضبط التكاتك المخالفة، إلا أن المحافظة تسعي جاهدة من خلال حملات التوعية لحث أصحاب التكاتك وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم، لتنظيم منظومة النقل داخل المراكز والمدن والقضاء على العشوائية، لإعادة المظهر الحضاري لمدن المحافظة، لافتا إلى أنه تم حصر لعدد التكاتك المرخصة وغير المرخصة بمراكز ومدن المحافظة، حيث بلغ عدد التكاتك المرخصة بمركز الزقازيق ٤٢٥٠ توك توك، وغير المرخص يصل إلى ٩٠٥٠ توك توك، وفي مركز بلبيس تم ترخيص ٦٥٢ توك توك في حين يصل عدد التكاتك الغير مرخصة ٢٠٠٠ توك توك، وفي مركز منيا القمح تم ترخيص ١٧٨٦ توك توك وغير المرخص يصل إلى ٦٠٠٠ توك توك، كما تم ترخيص ٣٢١ توك توك في مركز ديرب نجم في حين بلغ عدد التكاتك الغير مرخصة ٧٠٠ توك توك، وفي مركز ههيا تم ترخيص ١٣٠٠ توك توك في حين يصل عدد التكاتك غير المرخصة إلى ٤٠٠٠ توك توك.

وفي مركز كفر صقر تم ترخيص ٤٦٧ توك توك وغير المرخص يصل إلى ١١٠٠ توك توك، كما تم ترخيص ٦٣٠ توك توك في مركز أولاد صقر في حين يصل عدد التكاتك الغير مرخصة إلى ٩٥٠ توك توك، وفي مركز أبوكبير تم ترخيص ٣١٨ توك توك في حين يصل عدد التكاتك الغير مرخصة إلى ١٠٥٠ توك توك، وفي مركز فاقوس تم ترخيص ٤٨٥٠ توك توك في حين يصل عدد التكاتك الغير مرخصة إلى ٩٥٠٠ توك توك، وفي مركز الحسينية تم ترخيص ١٥٢٢ توك توك في حين يصل عدد التكاتك الغير مرخصة إلى ٤٨٠٠ توك توك، وفي مركز أبوحماد تم ترخيص ٢٨٠٧ توك توك في حين يصل عدد التكاتك الغير مرخصة إلى ٢٨٥٠٠ توك توك، كما تم ترخيص عدد ٢٥٣ توك توك في مركز الإبراهيمية في حين يصل عدد التكاتك الغير مرخصة بالمركز إلى ٤٠٠ توك توك.

وفي مدينة القرين تم ترخيص ٥٨٤ توك توك في حين يصل عدد التكاتك الغير مرخصة إلى ٣٤٦ توك توك، وفي مركز مشتول السوق تم ترخيص ٢٠٠ توك توك في حين بلغ عدد الغير مرخص ٢٢١ توك توك، وفي مركز منشأة أبوعمر تم ترخيص ٧ تكاتك في حين يصل عدد التكاتك الغير مرخصة إلى ٦٨ توك توك، وفي مركز صان الحجر تم ترخيص ٧٦ توك توك في حين يصل عدد التكاتك الغير مرخصة إلى ٣٠٠ توك توك، وفي مدينة القنايات وصل عدد التكاتك المرخصة إلى ١٥٥ توك توك في حين يصل عدد التكاتك الغير مرخصة إلى ٥٠٠ توك توك، لافتا إلى أن إجمالي عدد التكاتك المرخصة بمراكز ومدن المحافظة وصل إلى ٢٠١٧٨ توك توك، وأن إجمالي عدد التكاتك الغير مرخصة يصل إلى ٦٨٤٩٥ توك توك.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم تخصيص عدد من الساحات والحضانات وإدارات المرور لحجز المركبات المخالفة، حيث تم تخصيص مخازن الزراعة وإدارة مرور الشرقية لحجز المركبات المخالفة بالزقازيق، بالإضافة إلى وحدات مرور بلبيس وديرب نجم، وكذلك تخصيص شونة بجوار السكة الحديد بمنيا القمح على مساحة ٤٨٠٠ متر وشونة أخرى بجوار المطافي، كما تم تخصيص حضانة أمام مركز شرطة ههيا، بالإضافة إلى تخصيص حضانة بمركز كفر صقر بالقرار رقم ١٥٣٨٣ لسنة ٢٠١٥، فضلا عن وجود قطعة أرض على مساحة ٣١ فدان بناحية كفر العزازي بمركز أبوحماد، وتخصيص شونة بجوار محطة مياه شارع السيد حسين بمركز فاقوس، كما يتم حجز التكاتك المخالفة بمدينة الحسينية بمركز الشرطة، وكذلك تخصيص قطعة أرض فضاء بمدينة القرين على مساحة ٥٠٠ متر، فيما يتم حجز التكاتك المخالفة بمدينة منشأة أبوعمر بمقر دوار العمدة، فضلا عن تخصيص أماكن لحجز المركبات المخالفة بمدينتي القنايات ومشتول السوق بمقر الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بمساحة ٦٠٠ متر على طريق الميرغني لحجز المضبوطات المخالفة بمركز الإبراهيمية.

وطالب المحافظ سائقى التوك توك سرعة التوجه للإدارة العامة للمرور، لإنهاء إجراءات ‏التراخيص والحصول على خط سير وفقاً لقانون ‏المرور واللوائح المنظمة لذلك لتسهيل الحركة المرورية داخل المدن ‏وتوفير عبور آمن للمواطنين، مؤكدا عدم السماح بارتكاب أي فعل مخالف للقانون واللوائح المنظمة لتسيير مركبة التوك توك، لأنه من غير الطبيعى أن يتم الموافقة على مخالفة القواعد المرورية والقرارات الخاصة بالمحافظة بشأن عمل التوك توك لمجرد رغبة أصحابها في المخالفة، والذى تسبب في الآونة الأخيرة لوقوع العديد من حوادث السير وأضر بالمواطنين.