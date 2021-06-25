برشلونة يواجه أزمة في تجديد تعاقده مع ميسي

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يبدو أن نادي برشلونة يواجه أزمة فى تجديد عقد نجم الفريق الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقالت إذاعة «كادينا سير» الإسبانية: «حتى الآن لا يوجد أي تفاق بين برشلونة وميسي حول تجديد تعاقده مع النادي، بسبب بعض البنود في العقد».

وأكدت الإذاعة أنّ هناك جوانب عديدة معقدة في العقد، لذا ميسي لم يوافق على التجديد، ميسي لديه عقد ينتهي مع برشلونة في 30 يونيو المقبل وحتى الآن لم يعلن النادي عن تجديد عقده.

واحتفل ليونيل ميسي بعيد ميلاده الـ34 أمس الخميس خلال مشاركته في بطولة كوبا أمريكا المقامة فى البرازيل.