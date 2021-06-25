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أستاذ بـ«طب الإسكندرية» تنصح بتناول «الشيكولاتة الربانية» (تعرف عليها)

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قالت الدكتورة مها غانم، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، مدير مركز السموم السابق، إن ثمار شجرة السابوتا المعروفة شعبياً بـ«الشيكولاتة الربانية» غنية جداً بالفيتامينات ولديها فؤائد لا حصر لها للإنسان.

ونصحت «مها»، المواطنين بتناول ثمرة السابوتا، مشيرة إلى أن الاسم الانجليزى لها هو «Manilkara zapota »، وهي شجرة استوائية دائمة الخضرة تنتمي إلى عائلة Sapotaceae؛ تستخدم أجزاؤها في الطب البديل لعلاج السعال ونزلات البرد وتمتلك تأثيرات مدرة للبول ومضادات للإسهال ومضادات حيوية وخافضة لنسبة السكر في الدم ونقص الكولسترول.

وأوضحت في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن نتائج الدراسات المبدئية للثمار تشير إلى أن تناولها يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستويات السكر في الدم والأنسولين واللبتين والكوليسترول والدهون الثلاثية ومستويات مرتفعة من HDL-c عند استخدامها في الحيوانات، كما تنخفض النسبة المئوية لزيادة الوزن في الحيوانات المعالجة بلب الفاكهة M. zapota. وقد يكون استخدام M. zapota مفيدًا في الوقاية من السمنة ومرض السكري واضطراب شحميات الدم ومضاعفاته.

وعن الخصائص الطبية والمكونات النشطة بيولوجيا، قالت إنه من المعروف أن فاكهة السابوتا أو السابوديلا تعد مصدرا جيدا لمضادات الأكسدة، يحتوي مستخلص لب الإيثانول على قلويدات، وصابونين، وتربينويد، وفلافونيدات، وعفص، وليوكوانثوسيانيدينس، وأنثروكينون، وجلوكوزيدات وكاتيكول، ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الطبيعية في حماية الخلايا البشرية من آثار الجذور الحرة التي قد تساهم في تكوين الخلايا السرطانية من بين أمراض أخرى، كما أظهرت الدراسات أن لفاكهة السابوتا خصائص مضادة للشيخوخة بآليات مختلفة، وأظهر Sapota أعلى مثبطات الكولاجيناز والإيلاستاز مع تأثير مضاد للأكسدة معتدل، وبالتالي يمكن إضافة المستخلصات كمزيج للحصول على التأثيرات الشاملة لمكافحة الشيخوخة.

أستاذ بـ"طب الاسكندرية" تنصح بتناول "السابوتا": شوكولاتا ربَّانية تحمى من تكوين الخلايا السرطانية (صور)
أستاذ بـ"طب الاسكندرية" تنصح بتناول "السابوتا": شوكولاتا ربَّانية تحمى من تكوين الخلايا السرطانية (صور)
أستاذ بـ"طب الاسكندرية" تنصح بتناول "السابوتا": شوكولاتا ربَّانية تحمى من تكوين الخلايا السرطانية (صور)
أستاذ بـ"طب الاسكندرية" تنصح بتناول "السابوتا": شوكولاتا ربَّانية تحمى من تكوين الخلايا السرطانية (صور)
أستاذ بـ"طب الاسكندرية" تنصح بتناول "السابوتا": شوكولاتا ربَّانية تحمى من تكوين الخلايا السرطانية (صور)
أستاذ بـ"طب الاسكندرية" تنصح بتناول "السابوتا": شوكولاتا ربَّانية تحمى من تكوين الخلايا السرطانية (صور)
أستاذ بـ"طب الاسكندرية" تنصح بتناول "السابوتا": شوكولاتا ربَّانية تحمى من تكوين الخلايا السرطانية (صور)

المصرى اليوم

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