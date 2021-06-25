وزيرا التنمية المحلية والزراعة ومحافظ دمياط يناقشون مقترح إستثمار المجزر الآلي بالمحافظة

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التقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة، مع ممثل المجموعة الإقتصادية الراغبة في الإستثمار بالمجزر الألى الجديد بمحافظة دمياط، وذلك بحضور المحافظ الدكتورة منال عوض.

شهد الإجتماع استعراض ملامح الخطة التي وضعتها المجموعة الاقتصادية للاستثمار في المجزر الآلي الجديد بدمياط.

واتفقا الوزيران على ضرورة إجراء المجموعة الإستثمارية لمزيد من الدراسات الإقتصادية، لتحقيق الاستغلال الإقتصادي الأمثل للمجزر، سواء بالشراكة مع الدولة في إدارته، أو بعقود تشغيل بنظام حق الإنتفاع لعدد من السنوات.

من جانبها، أشارت محافظ دمياط إلى أهمية انشاء مجزر دمياط الجديد لخدمة الإستثمار، حيث يقع على الطريق الساحلي، ويبعد عن ميناء دمياط بنحو 12 كم، وعن ميناء بورسعيد 50 كم، مؤكدة أن تنفيذ المجزر سيعمل على الحفاظ على البيئة، خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية، ويحافظ على الواجهة الحضارية للمحافظة.