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الغندور: فرجاني ساسي لا يرد على إدارة منذ ذهابه إلى تونس

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الغندور: فرجاني ساسي لا يرد على إدارة الزمالك منذ ذهابه إلى تونس الغندور: فرجاني ساسي لا يرد على إدارة منذ ذهابه إلى تونس

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كشف خالد الغندور، لاعب الأسبق ومقدم البرامج الحالي، أن الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق لا يرد على مكالمات رئيس القلعة البيضاء منذ سفره إلى تونس .


وقال الغندور خلال تقديمه برنامجه «زملكاوي»، المذاع عبر قناة «الزمالك»: «منذ أن سافر فرجاني ساسي لمنتخب تونس وحتى الآن لم يرد على رسائل حسين لبيب رئيس النادي».

وتابع: «أقول له: كما دخلنا بالمعروف علينا أن نخرج كذلك .. حسين لبيب طلب من المحامي نصر عزام أن يتواصل مع المحامي الذي أرسل خطاب ساسي ليخطر فيه النادي أن عقده مع الزمالك انتهى».

المصرى اليوم

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