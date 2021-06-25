سجل سعر الذهب بالكويت ثباتًا نسبيًا خلال تعاملاته الصباحية اليوم الجمعة 25 ــ 6 ــ 2021، ليستقر على أسعار مشجعة بعد سلسلة انخفاضات، وسجلت أونصة «أوقية» الذهب بالكويت اليوم سعر 536،17 دينار كويتي أي ما يعادل 1779,03 دولار أمريكي، واستقر سعر «الجنيه الذهب» عند 137,91 دينار كويتي بما يعادل 457،58 دولار أمريكي.

سعر الذهب في الكويت صباح اليوم الجمعة 25 ــ 6 ــ 2021



ونعرض اسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الجمعة 25 ــ 6 ــ 2021، وفق آخر تحديث للسعر في اسعار فئات الذهب، وكانت أسعار الذهب في الكويت اليوم كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، 17،24 دينار كويتي، ويقابله 57,20 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الكويت، 15،80 دينار كويتي، مقابل 52,43 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت وصل إلى 15،08 دينار كويتي، مقابل 50,05 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت 12،93 دينار كويتي، ويقابله 42,90 دولار أمريكي.

وبلغ سعر الأونصة في الكويت اليوم 536،17 دينار كويتي، مقابل 1779,03 دولار أمريكي.

و سجل سعر «الجنيه الذهب» 137،91 دينار كويتي أي ما يعادل 457,58 دولار أمريكي.

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