أخبار عاجلة

العاهل السعودي وسلطان عمان يتبادلان الأوسمة -
جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تسجل حضورًا لافتًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب -
"رواسي" توقع اتفاقية انضمام "الرائدة القابضة" لصناعية شمال الرياض -
صندوق النقد الدولي: وتيرة الإصلاحات الهيكلية في السعودية تسير بشكل متسارع وفاعل -
أمريكا قلقة جدًّا من تهديد متحورات "كورونا" للاقتصاد العالمي -
حسين السيد يكشف موقف تجديد لاعبى الزمالك وموقف المعارين -
الزمالك يكشف حقيقة عودة فرجاني ساسي -
"السليمان": لهذا السبب اختار السلطان هيثم السعودية لتكون وجهته الأولى -
مع استمرار التقدم الجامح لـ"طالبان".. الحكومة الأفغانية تشغل نظاماً دفاعياً لحماية العاصمة -
قطر تشكّل لجنة للإشراف على أول انتخابات تشريعية في البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الذهب في الكويت اليوم الجمعة 25 ــ 6 ــ 2021

Print
اسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة 25 ــ 6 ــ 2021 الذهب في الكويت اليوم الجمعة 25 ــ 6 ــ 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل سعر الذهب بالكويت ثباتًا نسبيًا خلال تعاملاته الصباحية اليوم الجمعة 25 ــ 6 ــ 2021، ليستقر على مشجعة بعد سلسلة انخفاضات، وسجلت أونصة «أوقية» الذهب بالكويت اليوم سعر 536،17 دينار كويتي أي ما يعادل 1779,03 دولار أمريكي، واستقر سعر «الجنيه الذهب» عند 137,91 دينار كويتي بما يعادل 457،58 دولار أمريكي.

في الكويت صباح اليوم الجمعة 25 ــ 6 ــ 2021

ونعرض الذهب في الكويت صباح اليوم الجمعة 25 ــ 6 ــ 2021، وفق آخر تحديث للسعر في اسعار فئات الذهب، وكانت أسعار الذهب في الكويت اليوم كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، 17،24 دينار كويتي، ويقابله 57,20 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الكويت، 15،80 دينار كويتي، مقابل 52,43 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت وصل إلى 15،08 دينار كويتي، مقابل 50,05 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت 12،93 دينار كويتي، ويقابله 42,90 دولار أمريكي.

وبلغ سعر الأونصة في الكويت اليوم 536،17 دينار كويتي، مقابل 1779,03 دولار أمريكي.

و سجل سعر «الجنيه الذهب» 137،91 دينار كويتي أي ما يعادل 457,58 دولار أمريكي.

اقرأ أيضًا للمقارنة:

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
في شقراء.. "سبق" ترصد ارتفاع أسعار الأضاحي وتلتقي مرتادي السوق

في شقراء.. "سبق" ترصد ارتفاع أسعار الأضاحي وتلتقي مرتادي السوق

توقعات أسعار الذهب اليوم في مصر

توقعات أسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع أسعار الدواجن.. و«الفلاحين» توضح الأسباب

ارتفاع أسعار الدواجن.. و«الفلاحين» توضح الأسباب

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 يوليو 2021