أخبار عاجلة

العاهل السعودي وسلطان عمان يتبادلان الأوسمة -
جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تسجل حضورًا لافتًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب -
"رواسي" توقع اتفاقية انضمام "الرائدة القابضة" لصناعية شمال الرياض -
صندوق النقد الدولي: وتيرة الإصلاحات الهيكلية في السعودية تسير بشكل متسارع وفاعل -
أمريكا قلقة جدًّا من تهديد متحورات "كورونا" للاقتصاد العالمي -
حسين السيد يكشف موقف تجديد لاعبى الزمالك وموقف المعارين -
الزمالك يكشف حقيقة عودة فرجاني ساسي -
"السليمان": لهذا السبب اختار السلطان هيثم السعودية لتكون وجهته الأولى -
مع استمرار التقدم الجامح لـ"طالبان".. الحكومة الأفغانية تشغل نظاماً دفاعياً لحماية العاصمة -
قطر تشكّل لجنة للإشراف على أول انتخابات تشريعية في البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

طلب إحاطة لوزير النقل لتطوير 7 مزلقانات سكة حديد في الإسكندرية (تفاصيل)

Print
طلب إحاطة لوزير النقل لتطوير 7 مزلقانات سكة حديد في الإسكندرية (تفاصيل) طلب إحاطة لوزير النقل لتطوير 7 مزلقانات سكة حديد في الإسكندرية (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ في الإسكندرية، طلب إحاطة إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، لتطوير وتحديث مزلقات الإسكندرية خاصة 7 مزلقات جرى تحديدها في طلب الإحاطة، نظرا لخطورتها على حياة المواطنين الذين يقومون بالمرور منها أثناء مرور قطار أبوقير.

وشملت المزلقات المطلوب تطويرها، مزلقان المطار ومحرم بك وباكوس وغبريال وينجت وفيكتوريا وسيدي بشر.

وطالبت «دينا»، وزير النقل، بسرعة الموافقة على تطوير وتجديد جميع مزلقانات السكك الحديدية،وخاصة المزلقات السبعة على وجه السرعة، من أجل الحفاظ على أرواحهم محذرة من التراخى والإهمال في تطوير هذه المزلقانات التي أصبحت تمثل صداعا مستمرا للمواطنين داخل محافظة الإسكندرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بريطانيا ترصد 31772 إصابة و26 وفاة جديدة بكورونا

بريطانيا ترصد 31772 إصابة و26 وفاة جديدة بكورونا

العاهل السعودي وسلطان عمان يتبادلان الأوسمة

العاهل السعودي وسلطان عمان يتبادلان الأوسمة

حسين السيد يكشف موقف تجديد لاعبى الزمالك وموقف المعارين

حسين السيد يكشف موقف تجديد لاعبى الزمالك وموقف المعارين

الزمالك يكشف حقيقة عودة فرجاني ساسي

الزمالك يكشف حقيقة عودة فرجاني ساسي