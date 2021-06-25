طلب إحاطة لوزير النقل لتطوير 7 مزلقانات سكة حديد في الإسكندرية (تفاصيل)

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قدمت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ في الإسكندرية، طلب إحاطة إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، لتطوير وتحديث مزلقات الإسكندرية خاصة 7 مزلقات جرى تحديدها في طلب الإحاطة، نظرا لخطورتها على حياة المواطنين الذين يقومون بالمرور منها أثناء مرور قطار أبوقير.

وشملت المزلقات المطلوب تطويرها، مزلقان المطار ومحرم بك وباكوس وغبريال وينجت وفيكتوريا وسيدي بشر.

وطالبت «دينا»، وزير النقل، بسرعة الموافقة على تطوير وتجديد جميع مزلقانات السكك الحديدية،وخاصة المزلقات السبعة على وجه السرعة، من أجل الحفاظ على أرواحهم محذرة من التراخى والإهمال في تطوير هذه المزلقانات التي أصبحت تمثل صداعا مستمرا للمواطنين داخل محافظة الإسكندرية.