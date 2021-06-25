7 وزارات وجهات تستعرض معدلات تنفيذ المشروع القومي لتطوير المجازر بالمحافظات (صور)

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استعرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بمقر وزارة التنمية المحلية، آخر المستجدات الخاصة بالمشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات، ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية لنحو 150 مجزر على مستوى الجمهورية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارتين.

وجاء الإجتماع في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة الإهتمام بصحة المواطنين، وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة، وتطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات، وذلك بحضور كل من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورئيسا هيئتي سلامة الغذاء والخدمات البيطرية، وممثلي وزارة البيئة، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

يقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية وتوريد المعدات والالات الجديدة جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، ويهدف هذا المشروع تحقيق عدداً من الأهداف على رأسها الحفاظ على البيئة من التلوث، والحفاظ على صحة المواطنين، وإنتاج لحوم صحية ونظيفة وآمنة، وزيادة القيمة المضافة من خلال الإستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة واستعراض كافة المستجدات الخاصة بإنشاء مجزرين (حكومي واستثماري)، ومحجر صحى، وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بمحافظة دمياط، في إطار متابعة تكليفات رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لدمياط.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية، حيث من المخطط تطوير 600 مجزر خلال برنامج زمنى متكامل، تشمل المرحلة الأولى منه تطوير نحو 150 مجزر بتمويل من الوزارة، وذلك على 3 مراحل، تتضمن المرحلة الأولى 47 مجزراً، والثانية 51 مجزراً، والثالثة 52 مجزراً.

وأوضح شعراوي، أن المرحلة الأولي لتطوير المجازر ستكون بتكلفة نحو 1.6 مليار جنيه، وسيتم مراعاة كافة الإشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر، مشيرا إلى أن سعى رئيس الجمهورية لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر التي سيتم تطويرها، ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة في هذا الملف، والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود، بما يساهم في توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.

وطالب بضرورة تكثيف الأعمال الانشائية والتشطيبات الجارية والإنتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة خاصة عمليات توريد المعدات الكهروميكانيكية لخدمة مواطنى المحافظة والمحافظات المجاورة.

ومن جانبه، أكد وزير الزراعة أن الإجتماع ناقش الإنتهاء من المرحلة الأولى لتطوير المجازر في توقيتها المحددة، وضرورة تطبيق كل الإشتراطات، بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع وزاة البيئة وهيئة سلامة الغذاء، لضمان تحقيق التكامل بين كافة أجهزة المعنية بالمنظومة، موجها المسئولين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم كافة أوجه الدعم الفني لتطوير المجازر، بما يضمن جودتها والانتهاء منها في اسرع وقت.

كما أكد وزير الزراعة، اهتمام الوزارة بالاستفادة من كافة المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء وبعض مرفوضات اللحوم، لافتاً إلى أنه سيتم تحديث وتطوير المجازر بصورة جيدة للقضاء على الذبح خارج المجازر مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقري.

وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارتى التنمية المحلية والزراعة وهيئة سلامة الغذاء وجهاز شؤون البيئة وباقى الجهات المعنية بالمشروع القومى لتطوير المجازر لاستمرار المتابعة لمعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية واستيفاء كافة الاشتراطات اللازمة من الجهات المعنية بهذا المشروع فيما يخص الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية.