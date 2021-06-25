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في مبادرة الأولى من نوعها .. جولة سياحية للاطفال للتعرف على قلعة قايتباي (صور)

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فى مبادرة تعد الأولى من نوعها، اصطحب عمرو الشحات مدير عام قلعة قايتباي فى الإسكندرية، مجموعة من الأطفال لإجراء جولة سياحية داخل أروقة القلعة أمس للتعرف على معالمها وأهميتها التاريخية.

واصطحب "الشحات"، الاطفال فى جولة إرشادية داخل القلعة أثناء تواجدهم لزيارتها مع مشرفي الوعي الثقافي بقصر ثقافة الأنفوشي لتعريفهم بتاريخ وعظمه القلعة ودورها الحضاري والاثري .

وكانت القلعة استقبلت عدد من المسؤولين والقيادات فى وزارة الآثار خلال الفترة الاخيرة، فضلاً عن مسؤولين رفيعي المستوى من الدول الخارجية للاستمتاع بها.

يشار الى أن القلعة تجرى دورة تدريبية لتعليم العاملين اللغة الانجليزية فى اطار أن التطوير ليس للأثر فقط بل التطوير لابد وان يشمل العاملين والقائمين عليه ايضا، وبدأت أولى محاضرات دورة اللغة الانجليزية الخاص بالعاملين بالقلعة تحت إشراف عمرو الشحات مدير عام القلعة وقامت بالقاء المحاضرة دعاء علي مفتش آثار القلعة ، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى العاملين داخل القلعة من مفتشين وأمن وإداريين وذلك لرفع كفاءة كيفية التعامل مع الزوار الأجانب علي أكمل وجه.

فى مبادرة الأولى من نوعها .. جولة سياحية للاطفال للتعرف على "قايتباى" (صور)
فى مبادرة الأولى من نوعها .. جولة سياحية للاطفال للتعرف على "قايتباى" (صور)
فى مبادرة الأولى من نوعها .. جولة سياحية للاطفال للتعرف على "قايتباى" (صور)
فى مبادرة الأولى من نوعها .. جولة سياحية للاطفال للتعرف على "قايتباى" (صور)
فى مبادرة الأولى من نوعها .. جولة سياحية للاطفال للتعرف على "قايتباى" (صور)
فى مبادرة الأولى من نوعها .. جولة سياحية للاطفال للتعرف على "قايتباى" (صور)

المصرى اليوم

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