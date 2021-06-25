«الفساد مخاطره وصوره».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء

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تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول «الفساد مخاطره وصوره».

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن الشريعة الاسلامية جاءت بالصلاح وجعلته مطلبا شرعيا وضرورة انسانية ونهت عن الفساد والافساد، وبينت انه خلق ذميم يبغضه الله.

أضاف جمعة، أن الفساد يقتل الطموح ويدمر قيم المجتمع ويعد خطرا مباشرا علي الوطن والمواطن ويقف عقبه في سبيل البناء والتنمية ويبدد الموارد ويهدر الطاقات ، حيث تتعدد صوره واخطرها الاعتداء علي املاك ومرافق الدولة والمال العام والوقف وامواله.

وأوضح جمعة، أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.