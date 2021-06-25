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ليس فقط عيد الأضحى .. أجازات شهر يوليو تسجل رقما قياسيا (تفاصيل)

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ليس فقط عيد الأضحى .. أجازات شهر يوليو تسجل رقما قياسيا (تفاصيل) ليس فقط عيد الأضحى .. أجازات شهر يوليو تسجل رقما قياسيا (تفاصيل)

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يشهد شهر يوليو المقبل من العام الجارى 2021، حصول المصريين على 16 يوم أجازة، وترصد «المصري اليوم» في السطور التالية، الأجازات والعطلات الرسمية لجميع موظفى الدولة في القطاعين العام والخاص .

- الخميس 1-7، بدلا من اجازة الأربعاء 30 يونيو .

- الجمعة والسبت 2، و3 يوليو «العطلة الرسمية الأسبوعية» .

- الجمعة والسبت 9 – 10 يوليو «عطلة رسمية أسبوعية».

- الجمعة والسبت 16 – 17 يوليو «عطلة رسمية أسبوعية».

- الإثنين 19 يوليو «وقفة عرفات «

- الثلاثاء 20 يوليو «أول أيام عيد الأضحى المبارك «

- الأربعاء 21 يوليو «ثانى أيام عيد الأضحى المبارك»

- الخميس 22 يوليو «ثالث أيام عيد الأضحى المبارك»

- الجمعة 23 يوليو «رابع أيام عيد الأضحى المبارك»، ولتوافق هذا اليوم مع ذكرى 23 يوليو سيتم احتسابه أجازة في أول خميس .

- السبت 24 يوليو «عطلة رسمية» .

- الخميس 29 يوليو بدلا من الجمعة 23 يوليو .

- الجمعة والسبت 30 – 31 يوليو «عطلة رسمية» .

يذكر أن عيدالفطر الماضى الذي كان في شهر مايو، تم فيه اتخاذ اجراءات احترازيه لمواجهة ، وأعلن رئيس مجلس الوزراء وقتها أنه سيتم غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، وأن وسائل النقل العادية ستعمل بشكل طبيعي، في حين سيتم الحد من استخدام الحافلات الجماعية الخاصة بالرحلات، وقال ان صلاة العيد سيتم التعامل معها مثلما تم التعامل مع صلاة الجمعة لذلك سيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة والتي تطبق الإجراءات الاحترازية مع حظر اصطحاب الأطفال.

المصرى اليوم

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