أخبار عاجلة

جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تسجل حضورًا لافتًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب -
"رواسي" توقع اتفاقية انضمام "الرائدة القابضة" لصناعية شمال الرياض -
صندوق النقد الدولي: وتيرة الإصلاحات الهيكلية في السعودية تسير بشكل متسارع وفاعل -
أمريكا قلقة جدًّا من تهديد متحورات "كورونا" للاقتصاد العالمي -
حسين السيد يكشف موقف تجديد لاعبى الزمالك وموقف المعارين -
الزمالك يكشف حقيقة عودة فرجاني ساسي -
"السليمان": لهذا السبب اختار السلطان هيثم السعودية لتكون وجهته الأولى -
مع استمرار التقدم الجامح لـ"طالبان".. الحكومة الأفغانية تشغل نظاماً دفاعياً لحماية العاصمة -
قطر تشكّل لجنة للإشراف على أول انتخابات تشريعية في البلاد -
علامة في رؤوس الرجال تدل على الإصابة بمرض خطير.. انتبهوا لها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

للقضاء على التلوث السمعي.. الإسكندرية تصادر 117 مكبر صوت في حملات مفاجئة (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن عدد من أحياء الاسكندرية، أمس حملات متزامنة، أسفرت عن التحفظ ومصادرة ١١٧ مكبر صوت وميكروفون.

وذكرت المحافظة في بيان لها، أن الحملات جاءت بالتنسيق بين شرطة المرافق ورؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المعنية.

وأوضحت أنه تم تسيير الحملات، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالقضاء على التلوث السمعى بالإسكندرية، وتعليماته بشأن المداومة على حملات منع مكبرات الصوت والميكروفونات الخاصة بالباعة الجائلين في الشوارع والطرق المختلفة بالأحياء، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

للقضاء على التلوث السمعى .. الاسكندرية تصادر 117 مكبر صوت فى حملات مفاجئة (صور)
للقضاء على التلوث السمعى .. الاسكندرية تصادر 117 مكبر صوت فى حملات مفاجئة (صور)
للقضاء على التلوث السمعى .. الاسكندرية تصادر 117 مكبر صوت فى حملات مفاجئة (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسين السيد يكشف موقف تجديد لاعبى الزمالك وموقف المعارين

حسين السيد يكشف موقف تجديد لاعبى الزمالك وموقف المعارين

الزمالك يكشف حقيقة عودة فرجاني ساسي

الزمالك يكشف حقيقة عودة فرجاني ساسي

عودة 4 مصابين فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم في مصر

عودة 4 مصابين فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم في مصر

اللجنة العليا للقيادات تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء

اللجنة العليا للقيادات تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء