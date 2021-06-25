أخبار عاجلة

جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تسجل حضورًا لافتًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب -
"رواسي" توقع اتفاقية انضمام "الرائدة القابضة" لصناعية شمال الرياض -
صندوق النقد الدولي: وتيرة الإصلاحات الهيكلية في السعودية تسير بشكل متسارع وفاعل -
أمريكا قلقة جدًّا من تهديد متحورات "كورونا" للاقتصاد العالمي -
حسين السيد يكشف موقف تجديد لاعبى الزمالك وموقف المعارين -
الزمالك يكشف حقيقة عودة فرجاني ساسي -
"السليمان": لهذا السبب اختار السلطان هيثم السعودية لتكون وجهته الأولى -
مع استمرار التقدم الجامح لـ"طالبان".. الحكومة الأفغانية تشغل نظاماً دفاعياً لحماية العاصمة -
قطر تشكّل لجنة للإشراف على أول انتخابات تشريعية في البلاد -
علامة في رؤوس الرجال تدل على الإصابة بمرض خطير.. انتبهوا لها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

إعلام: الإدارة الأمريكية تتراجع عن الاعتراف بـ"السيادة الإسرائيلية" على الجولان

Print

وجاء في تقرير للموقع الإلكتروني واشنطن فري بيكون، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد تتراجع عن اعتراف بلادها بالسيادة الأمريكية على هضبة الجولان السورية المحتلة. 

© REUTERS / NIR ELIAS

ونقل الموقع الإلكتروني عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، أن مرتفعات الجولان ليست ملكا لأحد، والسيطرة عليها يمكن أن تختلف بحسب التغييرات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي السابع من الشهر الجاري، قالت الولايات المتحدة إن الوضع القائم بسيطرة إسرائيل على هضبة الجولان يجب أن يبقى كما هو، طالما مثل الوضع في سوريا تهديدا لإسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في جلسة استماع افتراضية أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برده على سؤال عما إذا كانت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان، "على الصعيد العملي إسرائيل تسيطر على الجولان، بصرف النظر عن الموقف القانوني، وأعتقد أن ذلك يحتاج إلى أن يظل كما هو إلا إذا لم تعد سوريا، أو من يعمل من داخلها، تمثل تهديدا لإسرائيل، وأعتقد أننا لم نصل لذلك بعد".

يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 497 عام 1981 يدعو إسرائيل إلى إلغاء قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع، ويعتبر أن قرارها بشأن ضمه لاغ وباطل، وليس له أثر قانوني دولي.

فيما يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ، قد أكد أن بلاده تعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، وذلك في العام 2019، وهي الهضبة أو المرتفعات التي احتلها الجيش الإسرائيلي في العام 1967.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
«ترامب» يقاضى «فيسبوك» و«جوجل» و«تويتر» بتهمة حظره

«ترامب» يقاضى «فيسبوك» و«جوجل» و«تويتر» بتهمة حظره

"ترامب" يرفع دعاوى قضائية على "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل"

"ترامب" يرفع دعاوى قضائية على "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل"

"ترامب" يرفع دعاوى قضائية على "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل"

"ترامب" يرفع دعاوى قضائية على "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل"

ترامب يرفع دعوى قضائية ضد «فيسبوك» و«تويتر»

ترامب يرفع دعوى قضائية ضد «فيسبوك» و«تويتر»