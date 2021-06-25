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مواعيد صلاة الجمعة فى جميع مدن والعواصم العربية اليوم 25-6-2021

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مواعيد صلاة الجمعة فى جميع مدن مصر والعواصم العربية اليوم 25-6-2021 مواعيد صلاة الجمعة فى جميع مدن والعواصم العربية اليوم 25-6-2021

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نشرت دار الافتاء المصرية مواعيد صلاة الجمعة اليوم 25-6-2021 عبر موقعها على الانترنت في عدد 78 من المدن المصرية، وأيضًا في عدد من عواصم الدول العربية.

وأوضحت دار الإفتاء أن جدول مواقيت الصلاة اليوم تم اعداده بالتعاون مع الهيئة العامة للمساحة المصرية، ويوضح الجدولين المرفقين موعد صلاة الجمعة لكل المدن المصرية وعدد من العواصم العربية.

ويصلي المسلمون صلاة الجمعة يوم الجمعة من كلا أسبوع جماعة بدلاً من صلاة الظهر، ولا تصح صلاة الجمعة إلا في جماعة ويسبق الصلاة خطبة خطبة الجمعة.

ويبلغ عدد صلوات المسلمين المفروض 5 صلوات، وهي وتبدأ بصلاة الفجر ثم الظهر الظهر ثم العصر ثم المغرب وأخيرًا صلاة العشاء.

جدول مواعيد صلاة الجمعة في جميع المدن المصرية اليوم 25-6-2021

المدينة

موعد أذان صلاة الجمعة

القـاهـرة

11:57 ص

الأسكندرية

12:03 م

طنطــا

11:58 ص

المنصورة

11:57 ص

الزقـازيق

11:56 ص

أسيــوط

11:58 ص

سـوهاج

11:56 ص

بنى سويف

11:58 ص

المنـيـا

11:59 ص

قـــنا

11:52 ص

أســوان

11:51 ص

مطـروح

12:13 م

الغردقـة

11:47 ص

الخارجـة

12:01 م

الإسماعيلية

11:53 ص

دميـاط

11:55 ص

السـلوم

12:22 م

نويـبع

11:44 ص

حلايــب

11:36 ص

شرم الشيخ

11:45 ص

الفـيــوم

11:59 ص

06-أكتوبر

11:59 ص

كفر الشيخ

11:59 ص

الحامول

11:58 ص

بلطيم

11:58 ص

طابا

11:45 ص

راس سدر

11:52 ص

الطـــور

11:48 ص

دهب

11:44 ص

ابوزنيمة

11:50 ص

راس غارب

11:49 ص

القصير

11:45 ص

برنيس

11:40 ص

سفاجة

11:47 ص

مرسى علم

11:43 ص

شلاتين

11:40 ص

سيدى برانى

12:19 م

الضبعة

12:09 م

العلمين

12:07 م

واحة سيوة

12:20 م

موط (الداخلة )

12:07 م

الفرافرة

12:10 م

البويطى

12:07 م

باريس

12:00 م

المحلة الكبرى

11:59 ص

الحمام

11:59 ص

نجع حمادى

11:53 ص

بورسعيـد

11:53 ص

السـويس

11:52 ص

العريـش

11:47 ص

الطـــور

11:48 ص

دمنـهـور

12:01 م

ادفو

11:51 ص

اسنا

11:52 ص

الأقصر

11:52 ص

القاهرة الجديدة

11:57 ص

توشكى

11:57 ص

الدلنجات

12:01 م

كاترين

11:47 ص

جدول مواعيد صلاة الجمعة في المدن والعواصم العربية العالمية اليوم 25-6-2021

المدينة

موعد أذان صلاة الجمعة

ابوظبى

12:25

الدوحة

11:37

المدينة المنورة

12:24

المنامة

11:40

دبى

12:21

مسقط

12:08

المصرى اليوم

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