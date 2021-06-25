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وصول فريق طبي من معهد القلب إلى مستشفى العريش العام

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وصول فريق طبي من معهد القلب إلى مستشفى العريش العام وصول فريق طبي من معهد القلب إلى مستشفى العريش العام

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وصل إلى مستشفى العريش العام، اليوم الجمعة، فريق طبي من المعهد القومي للقلب بالقاهرة، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء العمليات اللازمة .

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن الفريق برئاسة الدكتور محمد ابراهيم البدراوى استشارى القلب ، وعضوية كل من الدكتورة رانيا ضياء أبو شقة استشارى القلب ، الدكتور محمد محمود السيد صالح نوار أخصائى القلب ، محمد صبرى اسماعيل فنى الأشعة ، وتهامى تقادم صالح أخصائى التمريض بالمعهد ومنسق الفريق .

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار وصول الفرق الطبية من معهد القلب إلى المستشفى أسبوعيا للقيام بالكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومي للقلب.

ومن جانبه قال محمد صلاح، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، أن الفريق الطبي متخصص في أمراض القلب، وسيقوم بتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء اللازم لهم بوحدة قسطرة القلب التي تم افتتاحها في مستشفى العريش العام، حيث إنها مجهزة على أعلى مستوى، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى يوم الاثنين المقبل.

أضاف صلاح، أن هناك بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء والمعهد القومي للقلب لتشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش العام وإجراء العمليات الجراحية والكشف الطبي عن طريق أطباء المعهد.

المصرى اليوم

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