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شهد سعر الذهب في مصر، صباح اليوم الجمعة 25 يونيو 2021، ارتفاعا طفيفا على المستوى المحلى، عفى استجابة للارتفاع الأسعار العالمية بسبب انخفاض مؤشر الدولار، حيث ارتفع الذهب عيار 21 قيراط بقيمة 3 جنيهات فقط .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الجمعة، يبلغ،885، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر بلغ، 774 جنيها، والعيار 18 قيراطًا بلغ، 663 جنيها، والجنيه الذهب بسعر، 6190 جنيها .

فيما ارتفع سعر الذهب عالميا ارتفاعا طفيفا بسبب حالة الحذر السائدة بين المتداولين فى التعامل مع المعدن الأصفر بعدما حقق خسائر كبيرة الاسبوع الماضى، ولكن مؤشر التداول يتجه للأعلى بما ينذر بارتفاعات متتالية، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب فى دورة نيويورك بنسبة 0.01%، بينما انخفض مؤشر الدولار والذى يقيس قيمة الدولار فى مواجهة ست عملات رئيسية بنفس النسبة، واستقرت عائدات سندات الخزانة ويتأثر الذهب عالميا بمؤشر الدولار وعائد سندات الخزانة حيث تربطه بهما علاقة عكسية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الجمعة، 784.39 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,779.34 $ .

«المصري اليوم» تنشر اسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 25 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر دون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 882 إلى 885 عيار 22 809 إلى 811 عيار 21 772 إلى 774 عيار 18 662 إلى 663 عيار 14 515 إلى 516 عيار 12 441 إلى 442 الاونصة 27،439 إلى 27،510 الجنيه الذهب 6،176 إلى 6،192 الكيلو 882،268 إلى 884،571



متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، صباح اليوم الجمعة 25 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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