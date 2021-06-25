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ارتفع بهذه القيمة .. الذهب فى وعالميا صباح اليوم الجمعة 25 يونيو 2021

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ارتفع بهذه القيمة .. أسعار الذهب فى مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 25 يونيو 2021 ارتفع بهذه القيمة .. الذهب فى وعالميا صباح اليوم الجمعة 25 يونيو 2021

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شهد سعر الذهب في مصر، صباح اليوم الجمعة 25 يونيو 2021، ارتفاعا طفيفا على المستوى المحلى، عفى استجابة للارتفاع الأسعار العالمية بسبب انخفاض مؤشر الدولار، حيث ارتفع الذهب عيار 21 قيراط بقيمة 3 جنيهات فقط .

وأعلنت شعبة الذهب في أن عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الجمعة، يبلغ،885، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر بلغ، 774 جنيها، والعيار 18 قيراطًا بلغ، 663 جنيها، والجنيه الذهب بسعر، 6190 جنيها .

فيما ارتفع سعر الذهب عالميا ارتفاعا طفيفا بسبب حالة الحذر السائدة بين المتداولين فى التعامل مع المعدن الأصفر بعدما حقق خسائر كبيرة الاسبوع الماضى، ولكن مؤشر التداول يتجه للأعلى بما ينذر بارتفاعات متتالية، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب فى دورة نيويورك بنسبة 0.01%، بينما انخفض مؤشر الدولار والذى يقيس قيمة الدولار فى مواجهة ست عملات رئيسية بنفس النسبة، واستقرت عائدات سندات الخزانة ويتأثر الذهب عالميا بمؤشر الدولار وعائد سندات الخزانة حيث تربطه بهما علاقة عكسية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الجمعة، 784.39 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,779.34 $ .

«المصري اليوم» تنشر اسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 25 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر دون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 882 إلى 885
عيار 22 809 إلى 811
عيار 21 772 إلى 774
عيار 18 662 إلى 663
عيار 14 515 إلى 516
عيار 12 441 إلى 442
الاونصة 27،439 إلى 27،510
الجنيه الذهب 6،176 إلى 6،192
الكيلو 882،268 إلى 884،571


متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، صباح اليوم الجمعة 25 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 896.45 جنيه 57.21 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 821.75 جنيه 52.44 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 784.39 جنيه 50.06 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 672.34 جنيه 42.91 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 522.93 جنيه 33.37 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 448.23 جنيه 28.60 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 373.52 جنيه 23.84 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 6,275.15 جنيه 400.45 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27,882.71 جنيه 1,779.34 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 89,645.01 جنيه 5,720.70 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 896,450.07 جنيه 57,206.95 $

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المصرى اليوم

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