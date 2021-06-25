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مدير بمزرعة لحصد العنب: قياس نسبة السكر قبل البدء في جمع المحصول ()

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مدير بمزرعة لحصد العنب: قياس نسبة السكر قبل البدء في جمع المحصول (فيديو) مدير بمزرعة لحصد العنب: قياس نسبة السكر قبل البدء في جمع المحصول ()

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قال المهندس محمد إسماعيل، مدير المحصول بمزرعة لحصد العنب، إن العمل يبدأ من الساعة الرابعة ونصف صباحا، لأنّ درجات الحرارة تكون جيدة، والعنب لا يتحمل الجو الحار.

وأشار خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد إلى أن كل فتاة تعمل في جني المحصول لديها رقم يميزها عن غيرها يُوضع على الصندوق الذي تجنيه، لمتابعة أي أخطاء قد تحدث خلال عملية الجمع.

وأضاف إسماعيل أنه قبل البدء في العمل يقوم جميع العاملين بتطهير أيديهم والأدوات التي تستخدم في عملية جمع المحصول، موضحًا أنّه يدرس المحصول قبل الجني ويقوم بقياس نسبة السكر الموجودة داخل عنقود العنب، وتشرع الفتيات في فرز وعزل الثمر ذو الحجم الصغير.

وأبدت منار سامي، تعمل في جني العنب، سعادتها بوجودها في هذه المهنة، مشيرة إلى إنها وزملائها لا يعملون إلا في موسم العنب، ومتابعته عن طريق المشاركة في عملية التقليم، واستبعاد الأوراق الصفراء من الشجرة، لأنه يتطلب عملًا مستمرًا ويوفر فرص كثيرة للشباب.

وقالت منار سامي، إنها تحب فاكهة العنب ولديها خبرة في معرفة نسبة السكر في الثمرة، باستخدام أجهزة القياس المعتادة، التي تحدد ما إذا كان العنقود مكتمل النمو من عدمه.

المصرى اليوم

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