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جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تسجل حضورًا لافتًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب
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الأحد 11 يوليو 2021 05:40 مساءً
"رواسي" توقع اتفاقية انضمام "الرائدة القابضة" لصناعية شمال الرياض
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الأحد 11 يوليو 2021 05:40 مساءً
صندوق النقد الدولي: وتيرة الإصلاحات الهيكلية في السعودية تسير بشكل متسارع وفاعل
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الأحد 11 يوليو 2021 05:40 مساءً
أمريكا قلقة جدًّا من تهديد متحورات "كورونا" للاقتصاد العالمي
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الأحد 11 يوليو 2021 05:40 مساءً
حسين السيد يكشف موقف تجديد لاعبى الزمالك وموقف المعارين
-
الأحد 11 يوليو 2021 05:34 مساءً
الزمالك يكشف حقيقة عودة فرجاني ساسي
-
الأحد 11 يوليو 2021 05:34 مساءً
"السليمان": لهذا السبب اختار السلطان هيثم السعودية لتكون وجهته الأولى
-
الأحد 11 يوليو 2021 05:26 مساءً
مع استمرار التقدم الجامح لـ"طالبان".. الحكومة الأفغانية تشغل نظاماً دفاعياً لحماية العاصمة
-
الأحد 11 يوليو 2021 05:26 مساءً
قطر تشكّل لجنة للإشراف على أول انتخابات تشريعية في البلاد
-
الأحد 11 يوليو 2021 05:26 مساءً
علامة في رؤوس الرجال تدل على الإصابة بمرض خطير.. انتبهوا لها
-
الأحد 11 يوليو 2021 05:26 مساءً
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لقاء غير تقليدي بين البابا فرنسيس والرجل العنكبوت.. ما القصة وراء مصافحتهما؟
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cnn arabic
الجمعة 25 يونيو 2021 09:14 صباحاً
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