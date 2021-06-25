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جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تسجل حضورًا لافتًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب
-
الأحد 11 يوليو 2021 05:40 مساءً
"رواسي" توقع اتفاقية انضمام "الرائدة القابضة" لصناعية شمال الرياض
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الأحد 11 يوليو 2021 05:40 مساءً
صندوق النقد الدولي: وتيرة الإصلاحات الهيكلية في السعودية تسير بشكل متسارع وفاعل
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الأحد 11 يوليو 2021 05:40 مساءً
أمريكا قلقة جدًّا من تهديد متحورات "كورونا" للاقتصاد العالمي
-
الأحد 11 يوليو 2021 05:40 مساءً
حسين السيد يكشف موقف تجديد لاعبى الزمالك وموقف المعارين
-
الأحد 11 يوليو 2021 05:34 مساءً
الزمالك يكشف حقيقة عودة فرجاني ساسي
-
الأحد 11 يوليو 2021 05:34 مساءً
"السليمان": لهذا السبب اختار السلطان هيثم السعودية لتكون وجهته الأولى
-
الأحد 11 يوليو 2021 05:26 مساءً
مع استمرار التقدم الجامح لـ"طالبان".. الحكومة الأفغانية تشغل نظاماً دفاعياً لحماية العاصمة
-
الأحد 11 يوليو 2021 05:26 مساءً
قطر تشكّل لجنة للإشراف على أول انتخابات تشريعية في البلاد
-
الأحد 11 يوليو 2021 05:26 مساءً
علامة في رؤوس الرجال تدل على الإصابة بمرض خطير.. انتبهوا لها
-
الأحد 11 يوليو 2021 05:26 مساءً
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التحقيقات تكشف????.. مودة الأدهم تلقت 2.4 مليون جنيه تحويلات نقدية من بلاد أجنبية
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فيديو اليوم السابع
الجمعة 25 يونيو 2021 09:10 صباحاً
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