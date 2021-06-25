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الأوقاف والهلال الأحمر يطهران المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة

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الأوقاف والهلال الأحمر يطهران المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة الأوقاف والهلال الأحمر يطهران المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة

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قامت مديرية أوقاف شمال سيناء بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري برش وتطهير المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة.

وقال الدكتور إبراهيم جمعة مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إن العاملين في المساجد بالتنسيق مع فرع الهلال الأحمر المصري قاموا برش وتطهير المساجد في مختلف مراكز ومدن المحافظة استعدادًا لصلاة الجمعة، وذلك بخلاف الرش والتطهير الدوري للمساجد خلال الصلوات الخمس.

وناشد جمعة، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء صلاة الجمعة وإحضار السجادة الخاصة بكل مصلٍ، وارتداء الكمامة الواقية خلال التواجد بالمسجد، والحفاظ على التباعد بين المصلين، وعدم المصافحة والتقبيل عقب الصلاة.

ووجه جمعة، خطباء وأئمة المساجد، بعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق، والالتزام بالخطبة الموحدة الخاصة بوزارة الأوقاف، وارتداء الزى الأزهري خلال أداء صلاة الجمعة.

المصرى اليوم

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