الجونة يلتقي سيراميكا في الجولة ٢٧ من الدوري الممتاز في الغردقة

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يواجه فريق الجونة نظيره سيراميكا، في الخامسة عصر اليوم الجمعة، على ستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بعد التعادل مع وادى دجلة سلبياً في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر سيراميكا من المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف بنفس الجولة.

ويحتل الجونة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 32 بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 31 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى.