بمشاركة 50 فنانا من 15 دولة.. اليوم انطلاق كرنفال الغردقة للفنون والنحت

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بمشاركة ٥٠ فنانا من مصر و١٥ دولة اجنبية من بينها ألمانيا، وروسيا، وإيطاليا، وألبانيا، والسعودية، وسوريا، وأوكرانيا، ومقدونيا، والأردن، وبلجيكا، ودول أخرى، بالإضافة إلى وفد كبير من الفنانين التشكيليين من روسيا من أساتذة الأكاديميات الفنية بمدن مختلفة في روسيا، تشهد مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر مساء اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات كرنفال الغردقة الدولى للفنون في دورته الرابعة، حتي مطلع الشهر المقبل، بالممشي السياحى بالغردقة.

ويشارك الفنانون منذ وصولهم إلى الغردقة في برنامج فنى سياحى حافل، يبدأ برحلة بحرية إلى جزيرة براديس لعمل يوم فنى للرسم على مجسمات السيرف بورد القديمة لتحويلها إلى أعمال فنية.

وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، في بيان، إن الدورة الرابعة من فعاليات الكرنفال، سوف تشهد فعاليات متعددة تزامنًا مع عودة السياحة إلى مدن محافظة البحر الأحمر وبعد تطعيم %100 من العاملين بالقطاع السياحي ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «حميدة»، أن برنامج فعاليات كرنفال الغردقة الدولى للفنون سوف يضم ورش للفنون من رسم وتصوير ونحت وتشكيل مجسمات وأيضًا فرق موسيقية متخصصة من كبار عازفي الآلات الموسيقية الشرقية من القاهرة، بالممشى السياحى، كما تضم الفعاليات أيضًا فعالية «الغردقة في عيون الفنانين والمقيمين» حيث يشهد هذا اليوم الرسم على المجسمات بجانب ورش الأطفال. وأشار إلى أن إقامة فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان تأتي مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المقررة، واشتراطات السلامة الصحية، مؤكدًا أن إقامة مثل هذه المهرجانات على أرض الغردقة تُعد خير وسيلة لتنشيط السياحة، مشيرًا إلى أن الغردقة تمتلك مقومات تجعلها قادرة على استضافة الأحداث العالمية

من جانبها أكدت الفنانة التشكيلية نانسي ناجي، أنها تشارك في الدورة الرابعة للكرنفال من خلال عرض لوحتين عن المراة ورسم على المراكب ولقد سبق لي في الدورة الثالثة الرسم على المراكب وقدمت عملا ناجحا وحاز على أعجاب الأجانب بالممشي ونال اعجاب السفير الروسي بمصر مع اضافة تقدم في المرحلة ونضوج للتجربة في رسم المراكب وأن الكرنفال تنافس شريف بين الفنانين المصريين والعرب والأجانب الكل في محاولة باختلاف المدارس الفنية كالتجريدية التعبيرية والسيريالية والتاريخية والانطباعية بجانب المدارس المعاصرة التي تم انتشارها على مستوي العالم وبجانب اخر في مفردات التشكيلية الخاصة على التعبير عن المرأة بكل حالتها الانسانية والعاطفية وهذا في حد ذاتة البحث المتمثل في figures وبورتريهات المراة.

وتختتم الفعاليات بحفل ختام يعرض فيه الأعمال الفنية والمجسمات التي أنجزت في الورش بالإضافة لافتتاح معرض «فى رحاب الخيال» للدكتور عبدالسلام عيد، أستاذ ورائد فن الجداريات بالإسكندرية.