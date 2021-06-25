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تنفيذ مشروعات في قطاع المياه بقيمة 50 مليون دولار بسيناء

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تنفيذ مشروعات في قطاع المياه بقيمة 50 مليون دولار بسيناء تنفيذ مشروعات في قطاع المياه بقيمة 50 مليون دولار بسيناء

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أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، عن تنفيذ مشروعات في قطاع المياه بقيمة 50.203 مليون دوار من الوكالة الامريكية للتنمية.

وقال المهندس مصطفي عبد الفتاح، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، إن من بين المشروعات المنفذة محطة مياع أبو الجلود ببئر العبد، وإنشاء 2 خزان مياه يرمانة وبئر العبد، انشاء خزان مياه بالحسنة، تطوير محطة تحلية المياه بالحسنة ومحطة مياه بالريسة.

وأضاف عبد الفتاح، أن من بين المشروعات المنفذة أيضًا انشاء محطات لتحلية المياه بصدر الحيطان والريد وبغداد ، وانشاء 7 ابار بوسط سيناء وتوريد وسائل نقل وتوريد 40 سيارة فنطاس و10 تريلا و20 سيارة كسح صرف صحي.

وأشار الي أن قطاع المياه والصرف الصحي يشهد طفرة تنموية كبيرة بشمال سيناء من خلال انشاء عدد كبير من المشروعات التنموية علي أرض المحافظة.

المصرى اليوم

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