تجهيز استراحات ملاحظين لجان الثانوية العامة في شمال سيناء

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، الانتهاء من تجهيز استراحات ملاحظين لجان الثانوية العامة، حيث تم تجهيزها وفرشها وتزويدها بكافة وسائل المعيشة.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه سيتم تعقيم استراحات الملاحظين بصفة مستمرة، تنفيذًا لتوجيهات الوزارة، وحرصًا على صحة وسلامة الملاحظين المنتدبين لأعمال الثانوية العامة بالمحافظة.

أضاف رضوان، أن عدد طلاب الثانوية العامة يبلغ 2677 طالبًا وطالبة، منهم 2075 طالبا وطالبة بالقسم العلمي (علوم ورياضيات) و602 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، موزعين على عدد 23 لجنة بواقع 9 لجان بالعريش (8 لجان الكترونية وواحدة ورقية)، 3 لجان بالشيخ زويد ( لجنتين الكترونيتين وواحدة ورقية )، 10 لجان ببئر العبد( 8 لجان الكترونية ولجنتين ورقيتين )، ولجنة واحدة بنخل (الكترونية) .

في ذات السياق قامت مني أبوالمعاطي، مدير إدارة العريش التعليمية بمتابعة تجهيزات استراحات المعلمين المنتدبين لامتحانات الثانوية العامة بمدرسة السيدة عائشة أم المؤمنين للتعليم الأساسي بنات بالعريش، وذلك بحضور على التوني مدير شؤون الطلبة والامتحانات ومشرف عام الاستراحات بالإدارة.