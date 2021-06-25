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بالأسماء.. تعليم شمال سيناء تعلن نتيجة القبول بالمدرسة اليابانية في العريش

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، نتيجة القبول في المدرسة التكنولوجية المصرية اليابانية بالعريش، حيث تم قبول عدد 85 طفلًا وطفلة للالتحاق بالمدرسة.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تم اختيار 38 طفلًا وطفلة للالتحاق بالمدرسة، من بينهم 38 طفلًا بالمستوي الاول من مرحلة رياض الاطفال و26 طفلًا بالمستوي الثاني من مرحلة رياض الاطفال و21 طفلا بالصف الاول الابتدائي.

وأشار رضوان، إلى موافاة المدرسة باصل اثبات القيد في مدرسة رسمية لغات أو مدرسة خاصة لغات للعام الدراسي 2020-2021، بجانب مسلسل تعليمي معتمد من الادارة التعليمية بقيد الطالب بالمستوي الاول من رياض الاطفال للعام الدراسي 2019-2020 والمستوي الثاني للعام الدراسي 2020-2021.

يذكر أنه خلال الاسبوع الماضي تم اجراء مقابلات للمتقدمين للدراسة في المدرسة اليابانية الجديدة بالعريش للعام الدراسى الجديد 2021 / 2022، في مدرسة الشهيد عمرو أبوهندية الرسمية المتميزة للغات بالعريش.

كما يذكر أنه تم وضع حجر الأساس للمدرسة التكنولوجىة المصرية اليابانية بالعريش في أكتوبر الماضى كنموذج متميز من التعليم يضاف إلى محافظة شمال سيناء للتوسع في المدارس التجريبية وتلبية احتياجات أولياء الأمور لالحاق أبنائهم بها، حيث أن المدرسة اليابانية على مساحة ١١.٢ ألف مترا مربعا وبتكلفة تقدر بنحو ١٦ مليون جنيها، وتضم ٣ أدوار بها ١٤ فصلا تعليميا وقاعات للأنشطة ومساحات خضراء وملعب متكامل.

اسماء المقبولين بالمدرسة اليابانية
اسماء المقبولين بالمدرسة اليابانية
اسماء المقبولين بالمدرسة اليابانية
اسماء المقبولين بالمدرسة اليابانية
اسماء المقبولين بالمدرسة اليابانية

المصرى اليوم

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