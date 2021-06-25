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زيزو يعد جماهير بالفوز بالدوري والكأس

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زيزو يعد جماهير الزمالك بالفوز بالدوري والكأس زيزو يعد جماهير بالفوز بالدوري والكأس

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أعرب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي عن سعادته بتمديد عقده مع النادي في الفترة الحالية لمدة ثلاثة مواسم جديدة، موضحا أن استمراره في القلعة البيضاء أمر مهم له.

ووجه زيزو الشكر للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على حسم ملف تمدديد عقده، مشيراً إلى أنه تعرض لضغوطات شديدة في الفترة الماضية بعدما ترددت أنباء عن توقيعه لأندية أخرى، وهو أمر غير صحيح بالمرة، خاصة وأنه كانت الأنباء ترددت بقوة عن توقيع زيزو للأهلي

وشدد زيزو على أنه يحب جماهير الزمالك، ويدرك أن الجماهير تحبه وتقدره أيضا.

وأوضح زيزو أنه جدد عقده مع القلعة البيضاء لمدة ثلاثة مواسم، مضيفا أنه صادفه سوء حظ في فترة سابقة قبل أن يبدأ في استعادة مستواه، موضحا أن الزمالك يركز حاليا من أجل التتويج ببطولتي الدوري وكأس .

المصرى اليوم

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