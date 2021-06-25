إعدام أغذية منتهية الصلاحية بمدينة نخل بوسط سيناء

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أعدمت مديرية الصحة بشمال سيناء، كمية من الأغذية منتهية الصلاحية، تم ضبطها خلال حملة صحية على المحال التجارية في مدينة نخل بوسط سيناء.

وأكد بيان لمديرية الصحة، أنه بناء على تعليمات الدكتور، طارق شوكه مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، والدكتور، رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي، وسليمان فرج محمد رئيس مجلس مدينة نخل، وتعليمات إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بشأن المرور على المحلات والكافتيريات للوقوف على مدى إستيفائها للإشتراطات الصحية، تم تنفيذ حملة للتفتيش على المحلات والكافتيريات بمدينة نخل.

وأضاف البيان، أنه خلال الحملة تم التأكد من مدى توافر الإشتراطات الصحية بالمنشأت الغذائية، وكذلك الإطمئنان على سلامة الأغذية المعروضة بالمحلات.