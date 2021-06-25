مطارا جون كيندي والقاهرة يحتفلان بأقدم قائد للبوينج 777 لبلوغة سن التقاعد (صور)

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أحتفل طيارو مصر للطيران، وإدارة مطار جون كيندي بالولايات المتحدة الأمريكية، بالطيار المصري القدير جمال إمام أحد أبرز قائدي طراز الطائرة البوينج 777 في العالم، وذلك عقب وصوله بأخر رحلة له بعد بلوغه سن التقاعد، وبمجرد هبوطه بطائرته، قامت إدارة المطار برش الطائرة بالمياه، وهو التقليد المتبع في عالم الطيران، بعد ذلك أقيم له حفل داخل إحدي القاعات بالمطار.

وعقب وصوله لمطار القاهرة الدولي قادماً من نيويورك كان في استقباله احتفالا أخر نظمه له تلاميذه وأصدقائه من الطيارين المصريين، تعبيرا عن تقديرهم لمسيرته التي أمتدت لأكثر من ٤٠ عاماٌ قضاها في العمل بمصر للطيران، بدأت عام 1982 قضي منها 20 عاماً كابتن وقائداً ومدرباً على طراز البوينج ٧٧٧ قام خلالها بتدريب الكثير من الطيارين المصريين والعرب والأفارقة والأجانب.

كان من أهم مظاهر العرفان ورد الجميل من أبناءه من طيارين مصر للطيران لمعلمهم ومدربهم أن تسارعوا فيما بينهم لتقببل رأسه، وتقديم الهدايا التذكارية له وكان في مقدمة منتظريه الطيار إبراهيم سالم مدير العمليات الجوية، والطيار هاني كامل مدير الإدارة العامة للتدريب الجوى، والطيار وسام بقطر نائب كبير طراز 777، والطيار محمد أمين نائب كبير طراز الـ٧٣٧/٨٠٠، والطيار سمير على كبير طراز البوينج 787 ونائبه كابتن إبراهيم الشيمي، والطيار كريم جميل قطاع السلامة والجودة الشركة القابضة مصر للطيران.

مطارا جون كيندي والقاهرة يحتفلان بأقدم قائد للبوينج 777 لبلوغة سن التقاعد

مطارا جون كيندي والقاهرة يحتفلان بأقدم قائد للبوينج 777 لبلوغة سن التقاعد

مطارا جون كيندي والقاهرة يحتفلان بأقدم قائد للبوينج 777 لبلوغة سن التقاعد

مطارا جون كيندي والقاهرة يحتفلان بأقدم قائد للبوينج 777 لبلوغة سن التقاعد