★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

كرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الفنانة إلهام شاهين، التي عبرت عن حبها وسعادتها بالتكريم من المهرجان.

وقالت خلال حفل افتتاح المهرجان، إن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أعتبره ابني الذي شاركت في ميلاده.

وأعربت إلهام عن فخرها بما يقدمه المهرجان كل عام ونجاحه في الوصول للمجتمع المصري وتوجهت بالتهنئة إلى الدكتورة مايا مرسي، والدكتورة فايزة الخرافي والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار والفنانة دنيا سمير غانم.

وتابعت: فخورة بتكريمي في محافظة أسوان التي نتباهي بحضارتها وبشعبها أمام كل دول العالم.

وطالبت شاهين، بالعمل بجد لتصل الحضارة المصرية العظيمة، ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على موكب المومياوات الملكية العظيم، مؤكدة أنه مع نهاية العام سنشهد افتتاح المتحف الكبير، واختتمت كلمتها قائلة: «تحيا مصر وتحيا السينما وأهل أسوان الكرام».

وأقيم حفل افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة على مسرح مكشوف بأحد فنادق أسوان قبل قليل بحضور وزيرة الثقافة ورئيس هيئة تنشيط السياحة وعدد من المسؤولين والفنانين.