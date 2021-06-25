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تعاطي الاستروكس.. «الداخلية» تكشف ملابسات سائق ميني باص

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تعاطي الاستروكس.. «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو سائق ميني باص تعاطي الاستروكس.. «الداخلية» تكشف ملابسات سائق ميني باص

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يظهر خلاله سائق مركبة نقل جماعى في حالة عدم إتزان لتناوله المواد المخدرة.. وضبط مرتكب الواقعة.

قالت الداخلية في بيان صباح اليوم الجمعة: «فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى»فيس بوك«يظهر خلاله سائق مركبة نقل جماعى»مينى باص«جالساً على عجلة القيادة في حالة عدم إتزان لتناوله مواد مخدرة».

واضافت :«عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط المتهم بمحل إقامته بمحافظة القليوبية، وبمواجهته إعترف بتعاطيه مادة الإستروكس المخدرة،تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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