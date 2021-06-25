أخبار عاجلة

"السليمان": لهذا السبب اختار السلطان هيثم السعودية لتكون وجهته الأولى -
مع استمرار التقدم الجامح لـ"طالبان".. الحكومة الأفغانية تشغل نظاماً دفاعياً لحماية العاصمة -
قطر تشكّل لجنة للإشراف على أول انتخابات تشريعية في البلاد -
علامة في رؤوس الرجال تدل على الإصابة بمرض خطير.. انتبهوا لها -
سباق المليارات ينطلق إلى الفضاء.. بريطاني يبدأ وأمريكي يتابع -
ابن مهدي: الإبل من أنجح الاستثمارات المالية في الوقت الراهن -
"جود" تطلق حملة "جودك مشكور" لتوفير المسكن الملائم للأسر المحتاجة -
عودة 4 مصابين فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم في مصر -
وزير الشؤون الإسلامية: زيارة سلطان عمان للمملكة تؤكّد متانة العلاقات الأخوية التاريخية -
"في علاقتنا الشعر بالوصف عيّا".. العمانيون يتغنّون بأخوتهم للسعوديين في أنشودة شجيّة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الإسماعيلي: الحديث عن استمرار «جلال» سابق لآوانه

Print
الإسماعيلي: الحديث عن استمرار «جلال» سابق لآوانه الإسماعيلي: الحديث عن استمرار «جلال» سابق لآوانه

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال علاء وحيد المتحدث الإعلامي للنادي الإسماعيلي، إن الحديث عن استمرار الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال من عدمه، سابق لآوانه حالياً، مشيرا إلى استعدادات الدراويش للمباراة الهامة أمام سموحة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها الأحد المقبل.

وأضاف وحيد في تصريحات تليفزيونية تعاقُد إيهاب جلال مع الإسماعيلي 6 أشهر فقط وينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسنعقد جلسة معه لتحديد موقفه عقب نهاية الموسم، وبالتأكيد نتمنى استمراره الموسم المقبل بعد الطفرة التي طرأت على الدراويش منذ قدومه .

واختتم وحيد: فخر الدين بن يوسف لاعب مميز ولا غنى عنه، ونتمنى استمراره مع الدراويش، كما أن اللاعب يريد البقاء بصفوف الإسماعيلي وتربطه علاقة جيدة مع الجماهير، وسنعمل على تجديد تعاقد اللاعب خلال الفترة المقبلة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسين السيد يكشف موقف تجديد لاعبى الزمالك وموقف المعارين

حسين السيد يكشف موقف تجديد لاعبى الزمالك وموقف المعارين

الزمالك يكشف حقيقة عودة فرجاني ساسي

الزمالك يكشف حقيقة عودة فرجاني ساسي

عودة 4 مصابين فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم في مصر

عودة 4 مصابين فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم في مصر

اللجنة العليا للقيادات تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء

اللجنة العليا للقيادات تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء