الإسماعيلي: الحديث عن استمرار «جلال» سابق لآوانه

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قال علاء وحيد المتحدث الإعلامي للنادي الإسماعيلي، إن الحديث عن استمرار الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال من عدمه، سابق لآوانه حالياً، مشيرا إلى استعدادات الدراويش للمباراة الهامة أمام سموحة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها الأحد المقبل.

وأضاف وحيد في تصريحات تليفزيونية تعاقُد إيهاب جلال مع الإسماعيلي 6 أشهر فقط وينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسنعقد جلسة معه لتحديد موقفه عقب نهاية الموسم، وبالتأكيد نتمنى استمراره الموسم المقبل بعد الطفرة التي طرأت على الدراويش منذ قدومه .

واختتم وحيد: فخر الدين بن يوسف لاعب مميز ولا غنى عنه، ونتمنى استمراره مع الدراويش، كما أن اللاعب يريد البقاء بصفوف الإسماعيلي وتربطه علاقة جيدة مع الجماهير، وسنعمل على تجديد تعاقد اللاعب خلال الفترة المقبلة .