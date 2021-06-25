جابـر: كأس العرب احتكاك قوي ونسعى لتحقيق أكبر إنجاز ممكن

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أشاد محمود جابر المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب، تحت 20 عاما بآداء لاعبيه أمام المنتخب الجزائري، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العرب، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف لعبدالرحمن رشدان.

وأضاف جابر في تصريحات تليفزيونية كأس العرب إحتكاك قوي للاعبين قبل انطلاق تصفيات بطولة الأمم الإفريقية، كما أن القوام الأساسي والإحتياطي للمنتخب الوطني غير مقتصر على الأهلي والزمالك، فلدينا العديد من اللاعبين من مختلف الأندية مثل الإسماعيلي والجونة وبتروجيت وغيرهم، بالإضافة إلى المحترفين بلال عبدالرحمن لاعب باناثانيكوس اليوناني، وصلاح الدين باشا لاعب أودينيزي الإيطالي .

واختتم جابر: أتمنى أن يصل منتخب الشباب لأبعد مدى في البطولة العربية، كما ندرس إعطاء الفرصة لبعض البدلاء في مباراة موريتانيا، بعد ضمان التأهل عقب الفوز في أول مباراتين على النيجر والجزائر، ولدينا العديد من المواهب سيصبح لها شأناً كبيراً في الفترة المقبلة.