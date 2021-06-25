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والد زيزو يصالح جماهير : نجلي مستمر بالنادي حتى الاعتزال

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والد زيزو يصالح جماهير الزمالك: نجلي مستمر بالنادي حتى الاعتزال والد زيزو يصالح جماهير : نجلي مستمر بالنادي حتى الاعتزال

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وجه مصطفى سيد والد أحمد سيد «زيزو» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، الشكر للجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، عقب التجديد لنجله لمدة ثلاثة مواسم.

وأضاف والد اللاعب أن هذا المجلس عاشق للنادي، ويهمه مصلحة الزمالك ويعمل بإخلاص، وبذل جهد كبير حتى التجديد للاعب.

وأكد مصطفى سيد، أن نادي الزمالك كبير، وشرف لأي لاعب التواجد داخل جدران القلعة البيضاء، كما أن النادي أضاف الكثير لزيزو ولكافة اللاعبين.

وأشار والد اللاعب إلى أن زيزو سيظل دائما لاعبا بالزمالك، الذي هو صاحب الفضل عليه وصنع اسمه ونجوميته، حتى الاعتزال.

وتمنى والد اللاعب أن يساهم نجله، مع زملائه بالفريق في التتويج ببطولتي الدوري وكأس .

المصرى اليوم

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