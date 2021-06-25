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قال الكاتب الصحفي مفيد فوزي، إن الراحل صالح سليم، نجم النادي الأهلي السابق شخصية قيادية ومايسترو حقيقي داخل وخارج الملعب.

وأضاف فوزي في تصريحات لبرنامج البريمو عبر قناة Ten، سعدت كثيراً بحواري مع العديد من نجوم الكرة، وعلى رأسهم صالح سليم، فقد كان نموذجاً يحتذى به وكان عاشقاً للنادي الأهلي.

واختتم فوزي: أتابع كرة القدم منذ أن كان عمري أحد عشر عاماً، وحرصت على ممارستها كثيراً في مسقط رأسي بمحافظة بني سويف، كما أسعد كثيراً بمشاهدة بعض المباريات، وهناك العديد من المعلقين الذين أحب الإستماع إليهم، وعلى رأسهم مدحت شلبي، فهو صاحب صوت مميز، وله أسلوبه الخاص والجذاب في التعليق على المباريات.