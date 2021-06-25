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مفيد فوزي ينتقد محمد صلاح: لا يؤدي مع مثل ليفربول

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مفيد فوزي ينتقد محمد صلاح: لا يؤدي مع المنتخب مثل ليفربول مفيد فوزي ينتقد محمد صلاح: لا يؤدي مع مثل ليفربول

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أكد الإعلامي والكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، أن كرة القدم سيطرت على عقول الشباب في الفترة الحالية، وأصبحت تشغل الحيز الأكبر من حياة الشعوب، ولم تعُد القراءة والأدب في حساباتهم، مشيراً إلى أن مشجعي كرة القدم حول العالم ليسوا من القراء .

وقال فوزي في تصريحات لبرنامج «البريمو» عبر قناة Ten خلال حواره مع الإعلامي إسلام صادق، إن أجور نجوم الكرة تفوق أجور الأدباء والكُتاب والمفكرين، وعلى رأسهم توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وغيرهم، فأجور هؤلاء طيلة مسيرتهم لم تصل لما يتقاضاه نجوم الكرة مثل محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، الذي لدي عتاباً كبيراً لشخصه، وأرى أنه لا يؤدي مع الوطني مثلما يؤدي مع ليفربول، وأشعر في كثير من الأحيان أنه لا يلتحم بقوة مع اللاعبين خلال مباريات المنتخب الوطني، وبيخاف على رجليه.

المصرى اليوم

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