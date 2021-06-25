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حسين لبيب: زيزو من اللاعبين الكبار لذلك جددنا عقده

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حسين لبيب: زيزو من اللاعبين الكبار لذلك جددنا عقده حسين لبيب: زيزو من اللاعبين الكبار لذلك جددنا عقده

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أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي على سهولة المفاوضات مع أحمد سيد «زيزو» لاعب الفريق لتمديد عقده.

وقال لبيب في تصريحات: «تم تمديد عقد زيزو بعد عقد جلسة معه رفقة والده، والمفاوضات انتهت مع اللاعب بشكل سريع وسهل».

وأضاف: «زيزو قال لنا من الجلسة الأولى أنه يريد البقاء في نادي الزمالك، وأنه تحت أمر نادي الزمالك في أي شئ وهو ما سهل من المفاوضات».

وتابع: «زيزو من اللاعبين الكبار في الفريق ومن أصحاب المهارات الخاصة، لذلك كان لابد من بقاءه واستمراره معنا لأكبر وقت ممكن».

وقام نادي الزمالك بتمديد عقد اللاعب في إطار سياسة اللجنة بالحفاظ على قوام الفريق الأول.

المصرى اليوم

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